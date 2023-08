Napoli pulita da cima a fondo L’Asia | Nei prossimi giorni tocca a Corso Vittorio Emanuele e ai suoi vicoli

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 23 agosto 2023) “Da piazza Trieste e Trento sono iniziate il 1° agosto le profonde pulizie delle strade di, proseguendo neiseguenti a via Chiaia, poi sul lungomare e poi nel lungoe i. E ancora, da via Toledo verso piazza Dante e poi al Vomero ed a Posillipo. E’ questa la prima parte della pulizia profonda di Asia per la città nel mese di agosto, approfittando della partenza di molti partenopei e per dare un’accoglienza migliore di una città meticolosamenteai turisti”. Lo rende noto. “L’azienda diha organizzato con attenzione le ferie deiaddetti in questa estate, procedendo nelle strade in maniera approfondita con pulizia sotto e intorno ...