Napoli | Meret | “Cercheremo di difendere lo scudetto al meglio”

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Il portiere delAlexha rilasciato un’intervista a CQ Italia, commentando diversi momenti della sua carriera: “Il mio primo paio di guanti? Era bianco. Sicuramente la cosa migliore vincere 1-0 e controllare la partita e soprattutto non subire gol. La mia prima partita aè stata molto emozionante, si è conclusa con una bella vittoria. Rientravo da un infortunio, quindi è stato ancora più bello. Con chi sarebbe piaciuto giocare? Con Maradona. Per noi, ma soprattutto per i tifosi, è molto bello dopo così tanto tempo portare il tricolore sulla maglia ediquesto titolo al“. SportFace.

Alex Meret ha parlato della sua esperienza a Napoli: dalla vittoria dello scudetto al compagno più fashion al coro preferito.