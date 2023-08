Nantes- Monaco – probabili formazioni

(Di mercoledì 23 agosto 2023)daranno il via al weekend di Ligue 1 quando si affronteranno allo Stade de la Beaujoire venerdì 25 agosto sera. I padroni di casa hanno perso tutte e due le partite d’esordio, mentre gli ospiti si trovano in cima alla classifica dopo aver ottenuto due vittorie consecutive. Il calcio di inizio diè previsto alle 21 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreDopo aver evitato la retrocessione per un pelo la scorsa stagione – finendo un solo punto fuori dalla zona retrocessione – ilsarebbe stato desideroso di ripartire nel 2023-24, ma sembra aver ripreso da dove aveva lasciato. La Maison Jaune ha strappato la sconfitta dalle fauci della vittoria nel weekend di ...

Nantes-Monaco Sky Sport

Le défenseur d'origine franco-camerounaise, Jean-Charles Castelletto, a exprimé son désir de quitter Nantes. Il a fait savoir qu'il préférerait ne pas être aligné lors du match prévu contre Monaco ven ...