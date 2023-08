My Home My Destiny trame 28 Agosto-2 Settembre 2023

(Di mercoledì 23 agosto 2023) 28Sultan, preoccupata perché la figlia le nasconde la sua relazione, la mette alle strette, ma Emine non può raccontarle tutti i dettagli e, trattandosi di Faruk, si trova ancora più in difficoltà a parlarne con Zeynep; lei rivela a Mehdi che Benal è incinta L'articolo proviene da MEDIATURKEY.

Nuovo appuntamento oggi mercoledì 23 agosto 2023 , con la soap turca MyMy. Nella puntata odierna Mehdì è in fin di vita e lo stanno operando. Sono quasi tutti in ospedale speranzosi di ricevere notizie. Bayram, col volto tumefatto, viene raggiunto da due ...MyMyha fatto compagnia a 1.509.000 spettatori con il 19.4%. Rosamunde Pilcher: Amori e Altri Tesori ha ottenuto un ascolto medio di 955.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su ...Mymyè la nuova soap turca di Canale 5, con protagonisti Demet Ozdemir e Ibrahim Çelikkol , che impersonano rispettivamente Zeynep e Mehdi , in una storia d'amore ricca di coraggio e colpi ...

Replica My Home My Destiny in streaming, puntata del 23 agosto 2023 | Video Mediaset SuperGuidaTV

Le novità della programmazione di Terra amara: sabato 26 agosto non andrà in onda su Canale 5 per lasciare spazio a My home my destiny ...La soap opera di origini turche My home my destiny (Dogdugun Ev Kaderindir) continua ad andare in onda nel daytime pomeridiano di Canale 5. Nei nuovi episodi entrerà in scena Baris Tunahan (Engin ...