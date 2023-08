Muratori in nero pagati 3 euro l' ora | imprenditore arrestato

(Di mercoledì 23 agosto 2023)fatti lavorare in2-3l’ora, decurtando anche dalla misera paga il tempo in cui si fermavano per mangiare. A scoprire la storia di sfruttamento sono stati i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Bologna, che hannounedile 50enne, finito ai domiciliari per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento di manodopera. L’attività...

fatti lavorare ine pagati 2 - 3 euro l'ora, decurtando anche dalla misera paga il tempo in cui si fermavano per mangiare. A scoprire la storia di sfruttamento sono stati i Carabinieri ......Imanol 'Tanti lavori li abbiamo fatti noi anche se non avevamo mai fatto i falegnami o i, ... Otto piccoli montanari, scarponi ai piedi, grembiulee fiocco colorato. Un tempo qui si udivano ...Home Cronaca Politica Economia Sport Eventisu Bianco Dillo a TeleRama STREAM News Ticker [ 12/07/2023 ] Oss arruolata in pandemia, incassa ... escavatoristi con esperienza, ma anche, ...

Bologna, muratori in nero a tre euro l'ora: arrestato imprenditore edile Corriere

Muratori fatti lavorare in nero e pagati 2-3 euro l’ora, decurtando anche dalla misera paga il tempo in cui si fermavano per mangiare. A scoprire la storia ...Due, al massimo tre euro l’ora al nero, con la paga decurtata per il tempo in cui si fermavano per mangiare. Vittime di questa storia di sfruttamento tre muratori, che hanno lavorato per quasi due ann ...