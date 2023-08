Muore sul campo durante partita di calcetto | Avellino piange Gianni

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutodi calcio tra amici si conclude in tragedia. E’ accadduto ad Altavilla Irpina, dove nella serata di martedì è deceduto un uomo diVietri, 61enne che si è accasciato sul terreno di gioco sotto lo sguardo attonito degli amici. Insono giunti per prestare soccorso ma non c’è stato nulla da fare. Tanti i messaggi di cordoglio sui social per una persona conosciuta nel capoluogo. “Caronon riesco a credere alla tua di– scrive Geremia – Ti avevo salutato qualche giorno fa per il corso, mi sembravi sereno dopo tanta sofferenza degli scorsi anni. Non so che dirti caro amico mio, compagno di scuola e di banco al primo anno dell’istituto tecnico per geometri di, tante partite giocate insieme ...