(Di mercoledì 23 agosto 2023) Uno dei momenti che più hanno fatto svoltare i destini di diversi piloti dellaè, senza ombra di dubbio, il Gran Premio di Germania 2022. Sul tracciato del Sachsenring, infatti, Francesco Bagnaia finiva nella ghiaia di curva 1, sprofondando a 91 lunghezze di distacco in classifica generale da, vincitore della gara e pilota che appariva davvero prontissimo per il bis iridato. Dopo uno sbarco nella classe regina conalto e basso, il pilota del team Yamaha aveva vinto il titolo nel 2021 e sembrava pronto a dominare la scena per più anni. In quel momento, quando “Pecco” Bagnaia sembrava al tappeto, e non solo in senso figurato, tutto è cambiato. Il portacolori del team Ducati ha iniziato a vincere gara a raffica (ed ora è lui lanciatissimo verso il secondo alloro) mentre dall’altra parte “El ...

La stessa manovra diQuartararo è stata replicata da Marc Marquez domenica scorsa. Il pilota ... La modifica del Red Bull Ring a livello di layout e l'escalation dell'aerodinamica insta ...... salgono vertiginosamente le quotazioni diDi Giannantonio per restare sulla Ducati del Team ... Anche Ricard Jovè, commentatore dellaper DAZN Spagna, ha affermato che potrebbero esserci in ...Una doppia decisione che non consentirà a entrambi di fare il tanto atteso salto in, al ...svanisce la possibilità di un arrivo nel team Gresini al posto di un altro italiano comeDi ...

MotoGP, Fabio Quartararo. "A inizio stagione non avevo motivazioni, ora provo a lottare per qualche punto" OA Sport

Da quando ha debuttato in MotoGP nel 2019 con l’allora team Petronas SRT, Fabio Quartararo è stato costantemente in lotta per il podio con la Yamaha, vincendo gare tra il 2020 e il 2022 e conquistando ...Quartararo ha paragonato il dominio dell'italiano della Ducati alla superiorità esibita dall'olandese della Red Bull. In effetti i due campioni del mondo in carica hanno delle similitudini, tra carrie ...