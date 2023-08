Moto2 | Tony Arbolino rinnova con il Team Marc VDS Morbidelli vicino alla Ducati Pramac in MotoGP?

Arbolino rimarrà inil prossimo anno. Il pilota italiano ha rinnovato il contratto con il team Elf Marc VDS per il 2024 e sarà compagno di squadra di Filip Salac. Niente MotoGP quindi per ...Sulla Desmosedici di Campinoti salirà Franco Morbidelli e, dopo l'annuncio della permanenza indiArbolino e Jake Dixon, salgono vertiginosamente le quotazioni di Fabio Di Giannantonio per ...... e una di questa riguarda uno dei maggiori protagonisti di questa stagione:Arbolino . Lo 'Squalo' , alla sua terza stagione in, rimarrà ancora in questa categoria anche nel 2024 , e di ...

Arbolino disputerà una quarta stagione in Moto2, per il terzo anno di fila insieme al team Elf Marc VDS. Dato come uno dei possibili candidati ad una sella in MotoGP, Tony Arbolino proseguirà invece l ...