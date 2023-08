Mostro di Loch Ness | la più grande ricerca degli ultimi 50 anni sta per iniziare

Nel weekend tra il 26 e il 27 agosto andrà in scena la più grande spedizione degli ultimi 50 anni per trovare Nessie. Esperti e appassionati setacceranno il lago con droni e telecamere a infrarossi, ...Caccia da record aldiNess. A 90 anni dal primo (presunto) avvistamento della creatura associata al celeberrimo lago in Scozia, nel weekend di sabato 26 e domenica 27 agosto andrà in scena la più grande ...Non sembrano volere gettare la spugna le centinaia di esperti e appassionati che si ritroveranno nelle Highlands scozzesi per dare la caccia aldiNess . Una due giorni dedicata a quella che il 'The Guardian' ha definito la più grande ricerca del mitologico rettile acquatico che si nasconderebbe nelle profondità dell'omonimo lago, ...

La grande caccia: con droni e sensori alla ricerca del mostro di Loch Ness RaiNews

Droni, telecamere e attrezzature hi-tech per scovare il leggendario mostro di Loch Ness. Sta per iniziare, a 90 anni dal primo presunto avvistamento, la caccia da record al leggendario abitante del ...Grande caccia a Nessie, scendono in campo gli appassionati e gli esperti muniti di strumenti tecnologici all'avanguardia.