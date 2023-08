Morto il giornalista Natale Bruno | storico collaboratore dell’Agi

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 23 agosto 2023) L’ultimo suo ‘pezzo’ per l’AGI ha riguardato il finto suicidio della donna Moldava: era andato a Ramacca, dov’era accaduto, per poterne scrivere in modo, come sua abitudine, puntuale e attingendo a fonti certe; il giorno prima lo aveva visto all’aeroporto di Catania, per una lunga e approfondita ricostruzione delle vicende di questa estate, dalle indagini sull’incendio alla riorganizzazione dello scalo. Cronista di razza,, 59 anni,dell’Agenzia Italia, e’la notte scorsa. Ci ha lasciati in modo improvviso, inaspettato, brusco come una sua telefonata al mattino per dirci di un’operazione di polizia, di un arresto, di un fatto di cronaca che non lo ha mai visto distratto. C’e’ un recente filmato, dell’aprile di quest’anno, che lo inquadra mentre legge le notizie ...