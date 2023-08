Morto Cutugno | Armani | “Va via un pezzo di storia musicale e di italianità nel mondo”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 23 agosto 2023) MILANO – “Ho appena letto della scomparsa di Toto, con il quale qualche anno fa ho avuto modo di cantare in un suo concerto in Sardegna… Un artista, ma soprattutto un uomo di grande umiltà e umanità… Con lui va via undie dinel! Ciao Toto, ti ricorderò con molto affetto!”. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook Marco(foto) a proposito della morte di Toto, avvenuta ieri all’età di 80 anni. L'articolo L'Opinionista.