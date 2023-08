Monte Bianco | trovati possibili resti umani | potrebbero essere gli alpinisti scomparsi a luglio

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Il Soccorso Alpino Valdostano ha effettuato il ritrovamento durante il sorvolo di questa mattina, ma non è stato possibile recuperare i reperti. Si pensa che possanoi corpi dei due

Monte Bianco: individuati due cadaveri a 3.800 metri, forse sono gli alpinisti dispersi dall'11 luglio QUOTIDIANO NAZIONALE

Il Soccorso Alpino Valdostano ha effettuato alle prime luci dell'alba di oggi un sorvolo in elicottero sulla cresta del Brouillard (Monte Bianco) finalizzato alla ricerca dei due alpinisti piemontesi ...