Monreale | Vittorino e Acquaviva passano in maggioranza a sostegno di Arcidiacono

(Di mercoledì 23 agosto 2023)– Colpo di scena politico a, dove il consigliere comunale Mimmoe Domenicalasciano l’opposizione per passare al fianco del sindaco Alberto, in. Si tratta di una mossa in vista delle prossime elezioni amministrative del 2024. “A poco più di otto mesi dalle amministrative, riteniamo necessario delineare un nuovo (live.it)

