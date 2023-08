Monreale | ok all’acquisto di un ecocompattatore per differenziare le bottiglie in PET

(Di mercoledì 23 agosto 2023)– La Giunta comunale diha approvato una delibera per richiedere contributi al Ministero della Transizione Ecologica finalizzatidi un, un macchinario per la raccolta differenziata diin PET. L’iniziativa rientra nell’ambito di un bando ministeriale volto a finanziare progetti per il miglioramento e la meccanizzazione della raccolta differenziata dei (live.it)

- La Giunta comunale diha approvato una delibera per richiedere contributi al Ministero della Transizione Ecologica finalizzatidi un ecocompattatore, un macchinario per la raccolta differenziata di ......propaganda del governo Musumeci sulla grande svolta dell'... Venezia ha presentato un'interrogazione'Ars, dove sostiene ...bosco che si estende su una vasta area verde tra Palermo e...- La Giunta comunale diha approvato una delibera per richiedere contributi al Ministero della Transizione Ecologica finalizzatidi un ecocompattatore, un macchinario per la raccolta differenziata di ...