Mondiali di Basket 2023 | ecco come seguirli in diretta

(Di mercoledì 23 agosto 2023)di“Possiamo vincere contro chiunque ma possiamo pure perdere contro chiunque“. Parole del Ct azzurro, Gianmarco Pozz, a tre giorni dall’esordio mondiale dell’Italia del, il 25 agosto contro l’Angola. Gli Azzurri sono arrivati nelle Filippine,mente da Shenzen, in Cina, dove l’altro ieri hanno giocato, e vinto, l’ultimo dei sette match di preparazione, battendo anche la Nuova Zelanda, dopo Turchia, Cina, Serbia, Grecia, Portorico e Brasile. Un ruolino di marcia immacolato,quello della Lettonia di Luca Banchi e degli Stati Uniti, che però hanno giocato due gare in meno di Fontecchio e compagni: “Sì, ma le partite che contano cominciano adesso – ha chiosato il Poz, prima di imbarcarsi sul volo che ha portato la Nazionale a Manila - e ...

Anthony Edwards gioca a Minnesota, è uno dei grandi prospetti del futuro dela stelle e ... il quarto posto ai2019 però era già parso un segnale al riguardo). Patty MIlls non è più ......fiction "cade a fagiolo" nei giorni che precedono all'esordio della Nazionale dei canestri ai2023 nelle Filippine, con l'obiettivo di riportare alle luci della ribalta il ruolo del...... è il capitano della squadra italiana di atletica, ha vinto l'oro aidopo quelli delle ... come se tutto davvero avesse un senso, un senso perfetto: il ragazzo che amava ilma che scelse ...

Un ruolino di marcia immacolato, come quello della Lettonia di Luca Banchi e degli Stati Uniti, che però hanno giocato due gare in meno di Fontecchio e compagni: “Sì, ma le partite che contano cominci ...BIO: I francesi sono solamente alla nona partecipazione e sono reduci da due bronzi, i migliori risultati della loro storia in questa competizione. Le ambizioni per i vice-campioni olimpici ...