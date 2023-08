Mondiali di Atletica | Tortu non centra la finale dei 200 metri | l’Azzurro fa 20”46 in batteria

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Budapest – E’ stata un’altra impegnativa mattinata aidia Budapest. L’Italia festeggia due qualifiche in. Lo fa con Dalia Kaddari, che stacca il tempo di 22.67 a tre centesimi dal primato personale stagionale e da 11 da quello italiano. Lo fa anche Claudio Stecchi che sigla l’accesso alla gara per la medaglia con 5,75 nell’asta maschile,ndo la misura al terzo tentativo. Niente da fare invece per Fausto Desalu e Filipponei 200. Il primo fa il tempo di 20”49 (primato stagionale) e il secondo taglia il traguardo con il crono di 20”46 (senza possibilità di recupero). Entrambi quarti in, che danno appuntamento a venerdì per la staffetta 4×100. Anche Mattia Furlani dice addio alla. Il giovane ...

Eloisa Coiro si qualifica per la ...

I «gemelli» astrali di Tokyo hanno preso strade diverse, aspettando che il filo si riannodi a Parigi. Gli infortuni di entrambi, la generosità di Gimbo, l'egoismo di Marcell. Cosa è cambiato dall'abbr ...