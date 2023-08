Mondiali di Atletica | Tamberi | “Valgo 2 | 40 e le Olimpiadi spingono un po’ più in là…”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Budapest – “Mi sono svegliato stanco, sono andato a dormire alle otto e mezza di mattina!…”. Il giorno dopo il trionfo, e poco prima della cerimonia di premiazione nella quale ha nuovamente infiammato la folla, Gianmarcosi gode a Casa Italia la meravigliosa vittoria nel salto in alto aidi Budapest. “Tra i complimenti più belli che ho ricevuto, ci metto quelli di chi dice che riesco a fare la differenza quando conta. Se c’è qualcosa che mi è mancato è stato saltare 2,40 e anche se non lo avevo detto prima, era il mio obiettivo della gara. So di poter valere questa misura, perché gli allenamenti prima deisono andati benissimo e mi possono fermare soltanto i dolori fisici”. “Sono arrivato qui con tanta convinzione. C’erano punti interrogativi, perché poi non dipende solo da me: gareggio contro un ...