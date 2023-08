Mondiali di Atletica | Battocletti conquista la finale dei 5000 metri e sfiora il primato

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Budapest – Nadiacorre una super gara e si qualifica per laaidia Budapest. L’Azzurra è settima nella batteria deicon il tempo di 14:41.78, a meno di mezzo secondo daldi un mese fa. Come riporta la nota di fidal.it ‘A metà gara è settima, a ritmo di record, nel gruppo tirato dalla fuoriclasse olandese Sifan Hassan che vince in 14:32.29, crono decisamente veloce per una batteria. Poi la trentina diventa ottava, perdendo qualche metro, ma riesce a ricucire lo strappo aumentando il vantaggio sul nono posto’. E’ stata eliminata invece Ludovica Cavalli. Dopo l’undicesima posizione nelladei 1500, in cui si è migliorata ancora una volta e qualificata per le Olimpiadi, ...