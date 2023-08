Mondiali atletica Budapest | Malagò | “Tamberi ha reso orgoglioso un intero Paese”

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Il presidente del Coni Giovanni, ai microfoni di Rai Radio 1, ha commentato la medaglia di: “ha conquistato un oro che sembrava impossibile da raggiungere, haun. La vittoria è arrivata in seguito a due aspetti incredibili come la qualificazione all’ultimo salto durante la semifinale e all’errore arrivato nel primissimo tentativo della finale. Nonostante questo è riuscito a portare a casa un risultato storico. Guardando il rendimento dipiù nel complesso c’è da essere soddisfatti“. SportFace.

...primo settembre dello scorso anno è la consorte del capitano della Nazionale italiana di...2 di notte parla con l'AGI nella hospitality house della spedizione italiana ai Campionati...Gianmarco Tamberi commenta in conferenza stampa la medaglia d'oro vinta ieri: ' Questisono andati benissimo: abbiamo costruito tutto al meglio assieme al mio staff e a tutti i medici e i sanitari. Abbiamo evitato in quest'annata quei tanti piccoli problemi fisici che spesso ...... ha aggiunto il marchigiano delle Fiamme Oro che ha vinto ieri sera l'oro iridato dopo aver già trionfato alle Olimpiadi (Tokyo2020) e aiindoor (Portland2016), oltre che agli Europei all'...

Mondiali atletica Budapest 2023, italiani oggi in tv: orari e programma Adnkronos

Chiara Bontempi si complimenta con il marito Gianmarco Tamberi per la medaglia d'oro nel salto in alto conquistata ai Mondiali di Altetica 2023 di Budapest.La dedica social di Chiara Bontempi per il marito Gianmarco Tamberi dopo la medaglia d’oro nel salto in alto conquistata ai Mondiali di ...