Mondiali atletica Budapest | i risultati degli azzurri | diretta

(Di mercoledì 23 agosto 2023) (Adnkronos) – Eloisa Coiro si qualifica per la semifinale800 metri aidileggera di2023. L'azzurra riesce a rientrare fra i ripescaggi con quello che è il 22esimo tempo complessivo (2'00"36). Niente da fare invece per Elena Bellò, che nella sua batteria chiude quinta, col 39° crono assoluto (2'01"38). Claudio Stecchi salta 5,75 al terzo tentativo nelle qualificazioni dell'asta maschile ed è in corsa per le qualificazione alla finale. Dalia Kaddari approda in semifinale nei 200 metri. Ottimo crono per l'azzurra che corre in 22"67 a 0''11 dal record italiano. Chiude quarta nella batteria vinta dall’ex iridata britannica Dina Asher-Smith in 22''46 e passa il turno grazie al secondo tempo delle ripescate. Eliminato Mattia Furlani nelle qualificazioni del salto in lungo maschile. Il ...

Sfiora gli 8 milioni di euro il montepremi in palio per i medagliati dei Mondiali di atletica di Budapest (Ungheria). La World Athletics ha ufficializzato i premi per i primi 8 delle gare individuali e delle staffette della rassegna iridata, il totale è di 7.850.000 euro.

Gianmarco Tamberi è campione del mondo, per la prima volta, e per la prima volta l'oro è solo suo (a Tokyo fu pari merito con Barshim). Budapest, 23 ago. - (Adnkronos) - Dalia Kaddari approda in semifinale nei 200 metri ai Mondiali di atletica leggera di Budapest. Ottimo crono per l'azzurra che corre in 22"67 (vento -0.3) a undici centesimi dal record italiano.