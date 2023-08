Mondiali atletica Budapest 2023 | tutti i risultati di mercoledì 23 agosto

(Di mercoledì 23 agosto 2023)di23aidileggera, in corso di svolgimento afino a domenica 27. Quinta giornata di gare della rassegna iridata che promette spettacolo, con un ricco programma. In chiave Italia, fari puntati sulla finale del salto con l’asta con Elisa Molinarolo, oltre che sulle batterie dei 200 metri piani con Filippo Tortu e Fausto Desalu, ma non solo. Di seguito, il programma di giornata con l’esito di tutte le gare ed il piazzamento di azzurre e azzurri (in continuo aggiornamento). GLI ITALIANI IN GARA OGGI, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA PROGRAMMA COMPLETO: DATE, ORARI E ...

Niente da fare per Filippo Tortu che, nella sesta batteria dei 200 metri aidi, non riesce a qualificarsi per il turno successivo e viene eliminato. Il sardo chiude la sua 'heat' in quarta posizione con il tempo di 20''46. Si piazzano in ordine di podio ...Eloisa Coiro si qualifica per la semifinale degli 800 metri aidileggera di Budapest 2023. L'azzurra riesce a rientrare fra i ripescaggi con quello che è il 22esimo tempo complessivo (2'00"36). Niente da fare invece per Elena Bellò, che nella ...Con l'oro conquistato aidileggera di Budapest, in Ungheria, Gianmarco Tamberi ha completato il Triplete nel salto in alto, dopo l'oro olimpico di Tokyo nel 2021 e quello agli ...

Calendario Mondiali atletica 2023 oggi: orari martedì 22 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

L'azzurro cresiuto nella Studentesca Milardi e oggi nelle Fiamme Ori, manca l'accesso alla finale del salto in lungo ai Mondiali di Atletica in corso a Budapest. Per Furlani era la prima gara a ...Claudio Stecchi si è qualificato alla Finale del salto con l'asta ai Mondiali 2023 di atletica leggera. L'azzurro ha rischiato l'eliminazione quando ha commesso due errori a 5.75, dopo aver superato 5 ...