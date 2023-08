Mondiali atletica Budapest 2023 | Tamberi dedica l’oro alla moglie Chiara | “La mia forza | la mia ispirazione”

(Di mercoledì 23 agosto 2023)speciale per Gianmarcodopo la prestigiosa medaglia d’oro conquistata aidi. Sul suo profilo Instagram, il talento azzurro ha scritto: “La mia, la mia felicità, la mia, la mia principessa. Questo Mondiale è per te amore mio“. Il riferimento è ovviamenteBontempi, che ha immediatamente baciato dopo la vittoria come si evince dall’immagine allegata. SportFace.

...primo settembre dello scorso anno è la consorte del capitano della Nazionale italiana di...2 di notte parla con l'AGI nella hospitality house della spedizione italiana ai Campionati...Gianmarco Tamberi commenta in conferenza stampa la medaglia d'oro vinta ieri: ' Questisono andati benissimo: abbiamo costruito tutto al meglio assieme al mio staff e a tutti i medici e i sanitari. Abbiamo evitato in quest'annata quei tanti piccoli problemi fisici che spesso ...... ha aggiunto il marchigiano delle Fiamme Oro che ha vinto ieri sera l'oro iridato dopo aver già trionfato alle Olimpiadi (Tokyo2020) e aiindoor (Portland2016), oltre che agli Europei all'...

Mondiali atletica Budapest 2023, italiani oggi in tv: orari e programma Adnkronos

Chiara Bontempi si complimenta con il marito Gianmarco Tamberi per la medaglia d'oro nel salto in alto conquistata ai Mondiali di Altetica 2023 di Budapest.La dedica social di Chiara Bontempi per il marito Gianmarco Tamberi dopo la medaglia d’oro nel salto in alto conquistata ai Mondiali di ...