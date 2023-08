Mondiali atletica Budapest 2023 | gli italiani in gara giovedì 24 agosto

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Tutti gliin24aidileggera, in corso di svolgimento afino a domenica 27. Sesta giornata di gare della rassegna iridata nella località ungherese che si aprirà con le due 35 chilometri di marcia, maschile e femminile, in cui il campione iridato uscente Massimo Stano proverà a riscattarsi dopo la delusione nella 20 km. Nel pomeriggio poi verranno disputate quattro finali tra pista e pedana. Di seguito, il programma di giornata con gli orari delle gare con azzurre e azzurri al via (in continuo aggiornamento). IL MEDAGLIERE AGGIORNATO TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER GIORNO LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA TUTTI GLIIN, ...

Si è avvicinato all'leggera a 15 anni, passando dalla corsa alla marcia nella categoria ... vincendo il bronzo nella 50 km aidi Helsinki . Ha migliorato il record italiano della ......del Coni Giovanni Malagò ha accolto così sul palco di "Mediterranea - La civiltà blu" - la rassegna ideata da Micromegas Comunicazione la medaglia d'oro di Gianmarco Tamberi aidi...Dopo la vittoria della medaglia d'oro nel salto in alto aidi, Gianmarco Tamberi viene festeggiato a Casa Italia a Budapest. Guarda ...

(in aggiornamento) TV E STREAMING - È prevista un’ampia copertura tv per i Mondiali di atletica. La rassegna iridata di Budapest, da sabato 19 a domenica 27 agosto, è in onda in diretta integrale su ...Dopo l’oro mondiale nel salto in alto, l’italiano dimostra di meritare anche quello del fair play: se la grandezza di un campione si misura anche dal rispetto che ha per l’avversario sconfitto, ...