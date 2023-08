Mondiali atletica 2023 | Tortu subito eliminato nei 200 | “Avrei dovuto fare meglio Ora la staffetta”

(Di mercoledì 23 agosto 2023) “molto. Sapevo che bisognava correremolto forte ed era quella la mia intenzione. Purtroppo, non è andata così. Ho sbagliato la curva e poi nel finale è difficile‘miracoli'”. Filipponon nasconde la delusione dopo l’eliminazione a sorpresa nelle batterie dei 200 aidi, in corso di svolgimento a Budapest. L’azzurro chiude quarto con il crono di 20.46 (-0.5). Erriyon Knighton e il campione olimpico Andre De Grasse erano irraggiungibili, ma il terzo posto (che va al sudafricano Sinesipho Dambile in 20.34) poteva essere alla portata. Niente daanche ai ripescaggi:è il primo degli esclusi, per appena due centesimi. “È stato un anno ...

ROMA - Filippo Tortu e Fausto Desalu escono di scena nelle batterie dei 200 metri maschili e mancano il pass per le semifinali deididi Budapest. Il 25enne milanese, tesserato ...Strada sbarrata per Filippo Tortu e Fausto Desalu che escono di scena nelle batterie dei 200 metri maschili e mancano il pass per le semifinali deididi Budapest. Il 25enne milanese, tesserato Fiamme Gialle, conclude la sesta batteria al quarto posto in 20"46; mentre il 29enne di Casalmaggiore, anche lui delle Fiamme Gialle, ...Furlani out nelle qualificazioni del lungo Filippo Tortu quarto nella sua batteria dei 200 metri maschili aidileggera di Budapest 2023: il tempo di 20''46 non basta, l'azzurro è eliminato. Stop anche per Fausto Desalu, quinto in batteria in 20''49. Eloisa Coiro si qualifica per la ...

Mondiali atletica Budapest 2023, italiani oggi in tv: orari e programma Adnkronos

Eliminati per pochi centesimi i due azzurri, deluso il 25enne milanese.ROMA (ITALPRESS) - Filippo Tortu e Fausto Desalu escono di scena nelle batterie dei 200 metri maschili e mancano il pass per le ...I «gemelli» astrali di Tokyo hanno preso strade diverse, aspettando che il filo si riannodi a Parigi. Gli infortuni di entrambi, la generosità di Gimbo, l’egoismo di Marcell. Cosa è cambiato dall’abbr ...