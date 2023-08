(Di mercoledì 23 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minutiCon un’ordinanzaè stata disposta ladideiper il servizio porta a porta, in virtù dello svolgimento, nell’area del, della manifestazione Benevento Città Spettacolo (dal 25 al 30 agosto). Pertanto nel Percorso A –e più specificatamente Viale dei Rettori, Piazza IV Novembre, Corso Garibaldi, Piazza Santa Sofia, Piazza Federico Torre, Via C. de Julis, Via C. de Rende, Piazza Arechi II, Via N. Franco, Via M. La Vipera, Vico I e II Trescene, Via Papa Vittore III, Piazza Piano di Corte, Via S. Pantaleone, Via Sant’Agostino, Via G. Verdi, Via de Nicastro, Vico Arc. Feoli, Via B. ...

Con questaIrpef, tutte le fasce di reddito sarebbero avvantaggiate, perchè tutti ...per lavoratori dipendenti nonché rendere strutturali alcune misure approvate già ma in via. La ......Mickiewicz Lavori in corso Piazza Roosevelt - via della Zeccadella circolazione per i lavori di risanamento ai muri esterni del palazzo sede della Prefettura, con sospensionedel ...Lavori in corso Piazza Roosevelt - via della Zeccadella circolazione per i lavori di risanamento ai muri esterni del palazzo sede della Prefettura, con sospensionedel ...

Città di Brugherio : Sospensione della modifica temporanea alla ... Comune di Brugherio

Con un’ordinanza sindacale è stata disposta la modifica temporanea degli orari di esposizione dei rifiuti per il servizio porta a porta, in virtù dello svolgimento, nell’area del centro storico, della ...Modifica temporanea degli orari di esposizione dei rifiuti in centro storico: c'è l'ordinanza sindacale. Il Comune di Benevento ha disposto la modifica temporanea degli orari di esposizione dei ...