Modena | esplosione in una carrozzeria | un operaio morto e uno ferito

(Adnkronos) – Un operaio è morto dopo il trasporto in ospedale e un altro è in gravi condizioni a causa di un’esplosione in una carrozzeria in località Fossalta, a Modena. Quattro squadre dei vigili d ...Tragedia nella mattinata di oggi, 23 agosto 2023, a Modena. Una fortissima esplosione è avvenuta nella carrozzeria San Lazzaro in Strada Curtatorna, zona Fossalta con un operaio 58enne che è morto ...