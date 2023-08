Modena | esplosione in una carrozzeria | un morto e un ferito grave

Le notizie sono ancora frammentarie ma raccontano di un operaio ferito a seguito di un'(la seconda in mattinata adopo quella verificatasi all'interno dell'officina San Lazzaro in ...... in Strada Curtatone, alla Fossalta, nella zona est di. Per cause ora in corso di ... Gli effetti sui due addetti nel reparto verniciatura a pochi metri dal l', sono apparsi subito gravi,...È morto uno dei due operai rimasti coinvolti questa mattina ain un'all'interno di una carrozzeria in strada Curtatona. La vittima aveva 58 anni, il decesso è avvenuto poco dopo essere stato portato al centro grandi ustionati di Parma. Sono ...

Tremenda esplosione in carrozzeria, partita da un forno: un morto e un ferito grave a Modena il Resto del Carlino

Tragedia a Modena. All'interno di una carrozzeria in zona Fossalta c'è stata un'esplosione e poco dopo è divampato un incendio. In un primo momento due persone, che ...A Modena un'esplosione all'interno di una carrozzeria ha provocato la morte di un operaio di 58 anni che era stato trasportato d'urgenza al centro grandi ustionati di Parma. Sono molto gravi, invece, ...