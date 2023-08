Miranchuk-Barrow | il Torino prova il doppio colpo

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Ilunin attacco: non solo il ritorno di Alekseydall'Atalanta, i granata come evidenzia Tuttosport...

con: allarme gol, il Toro prova a rimediare. Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 23 agosto 2023Vediamo anche la rassegna stampa dei principali ...Musa, Dennis Praet e Aleksey. Lo riporta La Stampa .... Aebischer, Dominguez, Ferguson, Medel, Moro, Pyyhtia, Schouten Attaccanti: Arnautovic,, ... Singo, Vojvoda, Centrocampisti: Gineitis, Ilic, Linetty, Vieira, Vlasic Attaccanti: Karamoh,,...

Tuttosport: "Torino, Miranchuk più Barrow. E per la fascia si pensa ... TUTTO mercato WEB

La sfida contro il Cagliari ha lanciato il primo allarme. "Miranchuk con Barrow: allarme gol, il Toro prova a rimediare" il titolo scelto da Tuttosport per la prima pagina di oggi. "Nuovi contatti, ..."Vendi Kean, poi Morata o Berardi" scrive Tuttosport in apertura sul calciomercato della Juventus. Non solo Lukaku per i bianconeri che potrebbero cedere Moise Kean per poi ...