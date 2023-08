Mini - All' IAA le nuove Cooper e Countryman

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Al Salone di Monaco, l'IAA Mobility, il gruppo BMW esporrà diverse novità. Oltre ai modelli del marchio dell'Elica vi sarà spazio anche per due importanti anteprime firmate. Si tratta dellegenerazioni della 3 porte e della, che debutteranno davanti al pubblico tedesco in versione elettrica. Si parte con le EV. Il doppio debutto dellarappresenta un salto molto importante: verranno infatti presentate legenerazioni dellatre porte e della, entrambe nella variante puramente elettrica. La prima è già stata oggetto di una nostra presa di contatto e sarà proposta in due varianti: laE da 184 CV con batterie da 40,7 kWh per 305 km di autonomia e laSE da 218 CV con accumulatori ...