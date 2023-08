Minaccia di morte la moglie | sotto casa con un coltello

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Benevento: il 20 agosto scorso si presentadella coniuge armato die ladidila. Nel pomeriggio di ieri, la Squadra Mobile di Benevento ha eseguitoun’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Ad emettere il provvedimento Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Benevento nell’ambito di un’attività investigativa coordinata dalla locale Procura della Repubblica. A finire ai domiciliari un uomo di quarantasette anni. L’indagato è raggiunto da “gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori“. A diffondere la notizia una comunicazione della Procura di Benevento. Dalla ricostruzione dei fatti ...