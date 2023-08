Minacce e spari sotto casa dell’ex | aveva da poco lasciato il carcere

approfondimento Ecuador, trasferito gangster accusato dia Villavicencio I candidati A ... approfondimento Ecuador,contro auto di una candidata al Parlamento FOTOGALLERY ©Ansa Continua ...... le indagini sono in corso; il titolare, un 47enne incensurato del posto, ha riferito di non avere subìto. L'intervento nella tarda serata di ieri, 15 agosto. L'attività commerciale era in ...È la prima volta che si passa dallealle raffiche, in questa sfida del mare ogni giorno più torrida.

Roma, inseguimento da film sul Gra. Fuga, speronamenti, spari e minacce: «Ho esplosivo per il Vaticano» Corriere Roma

Andrea Troiano resta in carcere con le accuse di resistenza, lesioni, furto aggravato, tentata rapina, danneggiamento. Il suo avvocato, Paolo Barone, chiede la perizia psichiatrica ...Percosse, minacce, pedinamenti e citofonate in piena notte. Addirittura spari contro il balcone dove vive la sua ex e l’auto di quest’ultima data alle fiamme. Come la soglia della casa ...