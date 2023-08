“Mille morti in 24 ore” | dramma senza fine in Darfur Indagine Onu sulle stragi di giugno | “Genocidio delle popolazioni non arabe”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 agosto 2023)in un solo giorno. E’ un numero che fotografa la crisi umanitaria di Geneina, la capitale dello Stato delOccidentale, in Sudan, e che esce da alcunetestimonianze raccolte dalla Cnn sui presunti crimini di guerra perpetrati nell’area al concon il Ciad dai “ribelli”Forze di supporto rapido, in guerra con l’esercito di Khartoum da aprile. “I giorni più sanguinosi sono stati il 15, il 16 e il 17” raccontano alla tv all news americana. “Il 15 il peggiore di tutti”: solo quel giorno si sono contatevittime. Da aprile più di un milione di persone sono fuggite nei Paesi vicini, secondo le stime dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni. Già il 13 luglio il procuratore della Corte penale ...