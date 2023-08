Milano | offriva soldi a genitori in difficoltà economica in cambio di incontri sessuali con i loro figli minorenni | arrestato

(Di mercoledì 23 agosto 2023) “Ho talmente tanto materiale che ne ho quasi la nausea…ora voglio bimbe vere!”. Scriveva così a un amico il 50enne che, secondo la Procura di, per almeno cinque anni ha cercato di adescare online ragazze madri o famiglie bisognose offrendoper ottenere infoto esplicite ocon i, alcuni piccolissimi. Il gip Roberto Crepaldi ne ha disposto l’arresto per detenzione e cessione di materiale pedopornografico: sono quasi 400 i file, tra foto e video, trovati nell’archivio del 50enne, tutti ritraenti neonati e minori. Secondo quanto ricostruito dalle indagini coordinate dalla pm Alessia Menegazzo, dal 2019 l’uomo ha cercato di carpire la fiducia di, perlopiù giovani madri in ...

