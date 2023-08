Milan | UFFICIALE una nuova partnership esclusiva

Commenta per primo Prima partitae primo gol con la maglia del. Inizia bene l'avventura rossonera di Christian Pulisic , che ha segnato al debutto proprio come Shevchenko, Van Basten e Weah., c'è Pellegrino Arrivo in difesa per l'Empoli:Bereszynski dalla Samp dopo il prestito al Napoli della seconda parte di stagione. Con gli azzurri ha vinto lo scudetto. Pellegrino ...... il giocatore del Monza é sembrato lontanissimo da quello della passata stagione; contro l'Empoli é chiamato a riscattarsiAl suo fianco Reijnders: al suo esordiocon la maglia dell'...

Prima partita ufficiale e primo gol con la maglia del Milan. Inizia bene l’avventura rossonera di Christian Pulisic, che ha segnato al debutto proprio come Shevchenko, Van Basten e Weah.Spunta uno scenario che se trovasse conferme effettive nei prossimi giorni avrebbe davvero del clamoroso. Il Milan continua a lavorare per la cessione di Divock Origi ma al momento la sua cessione non ...