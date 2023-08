Milan | Thiaw | “Sono cresciuto All’inizio è stato incredibile”

Commenta per primo 'A volte devo darmi un pizzicotto per rendermi conto di quanto sia passato in fretta'. Malicksi gode la sua avventura ale non nasconde l'emozione. Il difensore centrale tedesco, arrivato l'estate scorsa dallo Schalke 04, racconta a Sport Bild il suo trasferimento in rossonero: '...Una sfida che piega verso ilgrazie ai flash di Pulisic, uno di quei nomi. Che Pioli fosse scontento dei rinforzi della scorsa estate è stato chiaro per un anno: a parte, li ha emarginati ...Ildi regime autoritario si è dimostrato durare circa mezz'ora. È bastato col Bologna ma ... Tomori sembra ancora in rodaggio,all'impostazione si prende qualche rischio di troppo, la fascia ...

Thiaw: "Conoscevo il Milan solo dalla PlayStation. E ho sempre amato Boateng" TUTTO mercato WEB

"A volte devo darmi un pizzicotto per rendermi conto di quanto sia passato in fretta". Malick Thiaw si gode la sua avventura al Milan e non nasconde l'emozione. Il difensore centrale tedesco, arrivato ...I rossoneri puntano a inserirlo con gradualità per farlo crescere ancora. Indosserà la maglia numero 31, in passato vestita anche da un difensore di successo come Stam ...