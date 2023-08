Milan | retroscena Pellegrino | lo seguiva anche Mancini

(Di mercoledì 23 agosto 2023) In questi giorni è emerso unlegato a Marco, il nuovo difensore delpreso per 3 milioni dal Platense: prima...

Commenta per primo In questi giorni è emerso unlegato a Marco Pellegrino , il nuovo difensore delpreso per 3 milioni dal Platense: prima delle dimissioni da ct, Roberto Mancini l'aveva fatto seguire dai suoi osservatori per la ...Commenta per primo Ilfarà il nuovo stadio nell'area di San Francesco a San Donato Sì, e la conferma arriva dall'assessore del comune Massimiliano Mistretta che ha raccontato idegli incontri avuti coi ...Non so chi vincerà, ma Napoli, Inter, Juve epartono in prima fila. Senza le coppe la ... Unsu Osimhen: "O simhen è uno degli attaccanti più forti in Europa, ma non ci abbiamo mai ...

Milan, retroscena su Pellegrino | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Krunic Milan: clamoroso retroscena sul Fenerbahce. I dettagli sull’interesse del club turco e sul futuro del centrocampista Secondo quanto riportato da Daniele Longo su Twitter, il Fenerbahçe a oggi n ...Carlo Ancelotti è il calcio. Uno degli allenatori più vincenti di sempre, non solo in Champions League, ha lasciato un ricordo indelebile praticamente ovunque abbia allenato. In attesa di diventare ct ...