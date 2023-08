Milan | Pellegrino | “E’ un sogno essere qui | voglio adattarmi in fretta”

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Marco, il nuovo difensore del, rilascia le prima dichiarazioni: “E unqui. Quando ho saputo dell’interesse nei miei riguardi, io e la mia famiglia non potevamo crederlo. Sono molto felice diqui. Le mie doti principali sono la velocità, l’aggressività in marcatura e la capacità di restare concentrato durante il match. Qui trovo un calcio tattico e con giocatori di qualità ein. Ho scelto il 31 perché era il mio numero nel Platense e con quella maglia ho realizzato il mio primo gol. Idoli? Sergio Ramos e Cristian ‘Cuti’ Romero”. SportFace.

