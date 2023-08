Milan | Pellegrino | «È un sogno di essere qua | spero di adattarmi in fretta al campionato»

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Marcoè ufficialmente un nuovo giocatore del. Ecco le parole dell’ex Platense ai microfoni diTv Marcoè ufficialmente un nuovo giocatore del. Ecco le parole dell’ex Platense ai microfoni diTv. PAROLE – «È undiqua, quando ho saputo dell’interesse del Club ne ho parlato con la mia famiglia, eravamo emozionati e non ci potevamo credere. Oggi sono qui e sono molto felice che questo sia realtà. Le mie qualità sono la velocità, l’aggressività in marcatura, la capacità di mantenere la concentrazione in partita e la voglia di lavorare duramente. Qui si gioca un calcio molto tattico e intenso, con giocatori di grandissimo livello.diin ...

Per il tecnico del Diavolo il giocatore è fondamentaleUfficializzato il nono colpo, Marco, ilè a lavoro per provare a mettere le mani su un nuovo attaccante. Rade Krunic - ...1 Marcosi presenta. Il difensore classe 2002 è arrivato aldal Platense per 3,5 milioni di euro più bonus e ha firmato un contratto di cinque anni, diventando il nono acquisto dell'estate ...Capitolo. Dopo l'ennesimo acquisto in altre zone del campo (ufficialein difesa), il club rossonero deve sistemare solo la casella del vice Giroud (che poi potrebbe pure diventare ...

Pellegrino si racconta: "Sono aggressivo e veloce. E mi ispiro a Sergio Ramos" La Gazzetta dello Sport

Il calciomercato del Milan potrebbe non essere finito con l’arrivo di Marco Pellegrino, difensore argentino ufficializzato nella giornata di ieri. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, indiscrezio ...Marco Pellegrino ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero: il nuovo difensore del Milan è carico per la sua avventura in Italia.