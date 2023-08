Milan | nuovo tentativo per Taremi

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Ilè sempre alla ricerca di un attaccante per poter dare respiro a Giroud durante il campionato e la dirigenza ha fatto unperIlè sempre alla ricerca di un attaccante per poter dare respiro a Giroud durante il campionato e la dirigenza ha fatto unper. A rivelarlo è la Gazzetta dello Sport, che spiega come i rossoneri abbiano fatto unla scorsa settimana. Il Porto ha chiesto 15-20 milioni, una cifra ritenuta ancora troppo elevata.

Ilè sempre alla ricerca di un attaccante per poter dare respiro a Giroud durante il campionato e la dirigenza ha fatto untentativo per Taremi Ilè sempre alla ricerca di un attaccante per poter dare respiro a Giroud durante il campionato e la dirigenza ha fatto untentativo per ...Capitolo. Dopo l'ennesimo acquisto in altre zone del campo (ufficiale Pellegrino in difesa), ... poi qualcosa s'è inceppato ma la trattativa è ripresa e pare diin via di definizione. C'è ...Ascolta ', la verità su Saelemaekers - Betis: una condizione può cambiare anche la corsa alattaccante' su Spreaker. LA SITUAZIONE - Saelemaekers vuole volare a Siviglia per iniziare una ...

Sacchi e il nuovo Milan: "Reijnders pensa in anticipo, Pulisic mi piace. Ma in due cose si può migliorare..." La Gazzetta dello Sport

il Milan ha fatto un altro tentativo col Porto, che ha chiesto una cifra ancora alta: 15-20 milioni per l'attaccante in scadenza nel 2024. Non è da escludere un nuovo tentativo la prossima settimana, ...Capitolo Milan. Dopo l’ennesimo acquisto in altre zone del campo ... poi qualcosa s’è inceppato ma la trattativa è ripresa e pare di nuovo in via di definizione. C’è bisogno della cessione di Lozano, ...