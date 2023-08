Milan | la verità su Saelemaekers-Betis | una condizione può cambiare anche la corsa al nuovo attaccante

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Sono giorni caldi, probabilmente decisivi, per il futuro di Alexis. Mai così vicino a lasciare il. In realtà...

Italmobiliare, Morgan Stanley oltre il 5% Morgan Stanley ha una quota potenziale pari al 5,210% nel capitale di Italmobiliare , holding di partecipazioni quotata su Euronext Star. È quanto emerge dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 15 agosto 2023. Italmobiliare è controllata dalla ...... in particolare, del romanzo 'L'insostenibile leggerezza dell'essere' diKundera, edito nel ... e dei suoi Consiglieri , che sono completamente fuori dalle realtà e dalledi questa città. ...Commenta per primo Saelemaekers e il, prove di addio. L'esterno belga è fuori rosa perché non rientra nei piani di Pioli. Rimane l'interesse del Betis Siviglia mentre non ci sono conferme circa un interesse del Marsiglia, ...