... tifando per il. Il mio ruolo preferito è quello di centrocampista". Intanto, il prossimo '' per Guirreri è già sul prossimo round della Carrera Cup Italia, in programma sulla pista di ...... delin particolare , hanno movimentato questo mercato, che ora aspetta gli ultimi colpi. Facendo una panoramica a livello europeo ed italiano, a dieci giorni dal gong facciamo unsu 10 ...Il Sole24Ore ha analizzato le strategie future di Intercos - società quotata all'Euronexte attiva nel settore della creazione, produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici - a circa due anni dall'esordio a Piazza Affari. "Tra le priorità ci sono il rafforzamento del ...

Milan, il focus sul nuovo acquisto rossonero Marco Pellegrino | News Pianeta Milan

Il Milan lavora per rinforzare il reparto arretrato. Intanto c'è l'annuncio clamoroso: i rossoneri stanno comprando il nuovo Samuel.23 agosto-1 settembre: mancano dieci giorni al termine della sessione estiva del calciomercato, una campagna acquisti che finora è stata fra le più scoppiettanti degli ultimi anni. L'esplosione del me ...