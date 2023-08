Se c'è unaper smettere Laè fissata: il 1° luglio. Di quale anno devo deciderlo ancora. ILPUO' TORNARE A VINCERE LA CHAMPIONS - 'E' difficile, perché oggi nel calcio l'aspetto ...A quellainfatti risalgono i documenti della Camera di Commercio che attestano Moncada xome referente di ogni attività sportiva delLa fine del calciomercato si avvicina a piccoli passi. Mancano otto giorni alla fatidicadel 31 agosto ed è proprio questo il momento in cui, solitamente, le trattative si infiammano e ..., ...

Milan, data e orario della conferenza di presentazione di Pellegrino | PM News Pianeta Milan

“Io mi diverto ancora ad allenare, mi piace allenare giorno per giorno, trovare soluzioni nuove per la squadra, stare coi giocatori. Ogni anno ci sono cose nuove che puoi portare all’interno di una sq ...I rossoneri devono fare i conti con il pressing dei turchi per il centrocampista bosniaco. Per il tecnico del Diavolo il giocatore è fondamentale Ufficializzato il nono colpo, Marco Pellegrino, il Mil ...