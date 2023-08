Milan | Colombo firma il rinnovo e può restare | come cambia la strategia sul mercato | Primapagina

(Di mercoledì 23 agosto 2023) 2023-08-23 16:15:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Fiducia massima non solo a parole ma anche nei fatti quella riposta dalsu Lorenzo. Secondo quanto appreso da Calcio.com, c’è l’accordo per ildel contratto fino al 2028 per l’attaccante di Vimercate tanto che laè attesa per questa settimana (o al massimo la prossima). MONZA IN STAND-BY –e i suoi agenti hanno già un accordo con il Monza per andare a giocare in prestito annuale ma iloggi non ha ancora dato il via libera all’operazione. Moncada e D’Ottavio vorrebbero prima concludere un nuovo colpo in attacco ma la missione sembra tutt’altro che facile: il Chelsea non ha ancora ...

C'è chiaramente Lorenzo, che saluterebbe in caso di arrivo di un nuovo attaccante e poi c'è ... Calciomercato, Krunic fondamentale per Pioli: il punto sul suo futuroSul piatto dell'ex ...... si cerca un giocatore competitivo anche per liberare Lorenzo(promesso sposo del Monza). ..., CONTATTI CON IL PSG PER EKITIKE... ieri in conferenza stampa, al termine di Bologna -, ha lasciato intendere di volere un attaccante da affiancare ad Olivier Giroud. Lorenzosi è promesso al Monza, ma il Diavolo per ...

I rossoneri hanno ancora una settimana per decidere chi sarà l'alternativa al francese. Diverse soluzioni sul tavolo di Moncada e Furlani, dalla punta del Psg a Taremi e Broja. Non è esclusa la perman ...Fiducia massima non solo a parole ma anche nei fatti quella riposta dal Milan su Lorenzo Colombo. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, c’è l’accordo per il rinnovo del contratto fino al 2028 p ...