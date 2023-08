Milan | Cardinale | “Mi congratulo con Pioli e i ragazzi per la prestazione”

Lo scopo diè accreditare ilnel suo paese come la squadra degli yankee . Dest è stato mollato, perché era molto bravo tecnicamente, ma aveva una clausola di riscatto molto alta e lo ...Parola di Gerry. vedi anche, visite ok per Pellegrino: ora la firma Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter , clicca su ......starà tremando dopo queste parole da parte di Cassano pic.twitter.com/DlFfHw8RFn - Calcio con la F Out Of Context (@FutbolOOC) August 21, 2023 Da calciomercato.com antonio cassano Il...

Milan, Gerry Cardinale: “RedBird è qui per vincere” Il Milanista

Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport” il Milan starebbe trattando col PSG per rinforzare ... La valutazione del calciatore ex Reims si aggira attorno ai 20 milioni di euro e Cardinale ...Il numero uno del club era al Dall'Ara lunedì sera, per la sua prima trasferta rossonera: "Abbiamo iniziato nel modo migliore, sono felice di congratularmi con Stefano Pioli e con i nostri ragazzi per ...