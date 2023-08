Durosull'immigrazione e il decreto Cutro tra la presidente del consiglio Giorgia Meloni e ... ha scritto Schlein a proposito della nave Mare Go di una ong tedesca che ha sbarcato 36...... l'esplosione degli arrivi diin terra italiana proprio durante il suo governo. E che ... Quindi unoa due denso di risvolti. Che va avanti tutto il giorno in un botta e risposta: "Ho ...Dopo locon la segretaria dem sul salario minimo, è suiche le due avversarie 'incrociano le spade'. Ad accendere la miccia la multa e il fermo amministrativo per la Sea - Eye 4, la ...

Migranti, scontro tra Meloni e Schlein sulle multe alle Ong. Pressing sul decreto sicurezza Il Sole 24 ORE

E’ guerra tra Fratelli d’Italia e il Partito Democratico in provincia di Trapani, le critiche che sono arrivate ...Il deputato di Fratelli d’Italia: "Il governo Meloni ha evitato più sbarchi". Ribatte il primo cittadino di Empoli: "Anche i sindaci di centrodestra in emergenza".