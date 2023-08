Migranti | Schlein | ‘destra cerca di nascondere sua incapacità di gestione’

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “Quando erano all’opposizione parlavano ogni giorno con retorica di odio sui, ora stanno zittindo diche non sono in grado di gestire l’immigrazione in maniera dignitosa”. Così Ellyalla festa dell’Unità a Reggio Emilia. “Il governo con il suo decretosceglie, come già facevano i decreti sicurezza di Salvini, di smantellare l’accoglienza diffusa per andare verso grandi concentrazioni di persone dove spariscono i diritti e fare inserimento sociale, come dovrebbe essere”. “I numeri non sono quelli di un’emergenza, stiamo parlando di 100mila persone in un Paese che ha 60 milioni di abitanti. Il punto è che non c’è un sistema di accoglienza, perché questo governo sta scegliendo di smantellarlo e non dare le risorse che servono ai ...