(Di mercoledì 23 agosto 2023) Roma, 23 ago. (Adnkronos) - "Chiedono (giustamente) alleong di intervenire per salvare persone in pericolo. Gli assegnano un porto di sbarco lontanissimo (senza alcuna ragione). Quando learrivano nel porto lee le. La colpa?. Un". Lo scrive in un tweet Matteo(Pd).

... sulla guerra&pace, sui diritti civili (maternità surrogata, etc.) come su quelli sociali ()... dei sindaci riformisti dem e di altri pezzi (Delrio), ma mancante di Giovani turchi () e neo ...MATTEOdeputato del partito Democratico Roma Ieri , anche lo scrivente tramite il programma ...ed assistenza di clandestini che voi continuate imperterriti a definire semplici "" , ...... sulla guerra&pace, sui diritti civili (maternità surrogata, etc.) come su quelli sociali ()... dei sindaci riformisti dem e di altri pezzi (Delrio), ma mancante di Giovani turchi () e neo ...

Migranti: Orfini, 'sequestrano e multano navi ong per aver salvato vite, governo osceno' La Gazzetta del Mezzogiorno

Gli assegnano un porto di sbarco lontanissimo (senza alcuna ragione). Quando le navi arrivano nel porto le sequestrano e le multano. La colpa Aver salvato vite. Un governo osceno”. Lo scrive in un ...L’ attualità politica del pensiero di Mario Tronti, una eredità da non disperdere per una sinistra che intende ricostruire un rapporto forte, oggi in crisi, con i ceti più deboli. La parola a Matteo O ...