Migranti | Fratoianni | ' definitivo fallimento politiche destra'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Roma, 23 ago. (Adnkronos) - "Le ong continuano a salvare dalla morte esseri umani nel Mediterraneo e cosa fa il governo italiano? Ricomincia a fare la guerra all'umanità comminando multe, decidendo fermi delle navi, in spregio alle norme internazionali e in nome di un ottuso egoismo". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicolaparlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. "Cosi come è inaccettabile che dalle autorità italiane - prosegue il leader di SI - arrivino alle Ong le indicazioni di coordinarsi con le autorità tunisine per sbarcare naufraghi soccorsi in acque internazionali, come erano le 72 persone a bordo di Aurora di Sea-Watch. In Tunisia sono in corso quotidiane violazioni dei diritti umani conspinti nel deserto con la violenza e frequentissimi episodi di xenofobia incentivati dalle dichiarazioni del ...