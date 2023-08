Migranti | Fossi Pd | ' presto saremo a Marina di Carrara per portare nostra solidarietà'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Roma, 23 ago. (Adnkronos) - "Per 20 giorni la Open Arms non ripartirà per salvare le vite di persone disperate su imbarcazioni di fortuna. É stata fermata al porto didiper 20 giorni perché l'equipaggio, dopo un primo salvataggio, non si è tirato indietro di fronte a nuove richieste di aiuto incontrate in mare, come invece la normativa gli imporrebbe. L'umanità si scontra ancora una volta con la disumanità dei decreti governativi. E a rimetterci, come sempre, sono quegli esseri umani che affrontano il mare per una vita migliore. Noi non staremo a guardare. In queste ore ci stiamo organizzando anche perla, di persona, davanti alla nave adi". Così Emiliano, deputato e segretario del Partito ...