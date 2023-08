(Di mercoledì 23 agosto 2023) "I Comuni chiedono un aiuto al: continueremo a collaborare come sempre su accoglienza ed integrazione ma ci sono problemi; tutti isi sentono in, tutti, indipendentemente dal ...

Alla cerimonia di apertura della Campionaria saranno presenti il sindaco di Bari Antonio, il ... partono i lavori nel centrodi Borgo Mezzanone: le baracche dismesse sostituite con ...

Migranti, Decaro: sindaci in trincea, il governo ci aiuti QUOTIDIANO NAZIONALE

Rimini, 23 ago. (askanews) - "I Comuni chiedono un aiuto al governo: continueremo a collaborare come sempre su accoglienza ed integrazione ma ci sono problemi; tutti i sindaci si sentono in trincea, t ..."I Comuni - ha aggiunto - chiedono al governo di ampliare i posti Sai per evitare che i costi dell'accoglienza dei minori cadano sui comuni e di modificare i ...